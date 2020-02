Asia Argento parla della compagna di viaggio a Pechino Express, Vera Gemma: “Diciamo che Vera l’ha preso sottogamba secondo me”.

Asia Argento e Vera Gemma sono le figlie d’arte di Pechino Express, il programma di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardesca, che inizierà martedì 11 febbraio. Durante un’intervista al settimanale Diva e Donna, Asia Argento ha dichiarato che la compagna Vera Gemma non si era preparata molto per il programma sostenendo che: “Diciamo che Vera l’ha preso sottogamba secondo me”. Asia Argento, al contrario della compagna di viaggio Vera Gemma, si sarebbe allenata facendo due ore di esercizi ogni giorno e molto crossfit. La figlia di Dario Argento ha dichiarato di non avere ne paure ne fobie, ed era pronta ad affrontare il tostissimo viaggio di Pechino Express – Le stagioni in Oriente, l’unica nota dolente era la distanza dai suoi due figli, con cui non poteva comunicare essendo sprovvista di telefono.

Asia Argento a Pechino Express

Anche Vera Gemma ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista Diva e Donna, raccontando la sua intensa amicizia con l’Argento e le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare alla trasmissione, ossia la presenza di Asia: “Mi ha chiamata e io l’ho seguita e poi lei aveva detto alla produzione che voleva farlo solo con me”.

Le due inseparabili amiche formeranno la coppia de #Lefigliedarte, le due si conoscono fin da piccole, quando ogni sabato si ritrovavano con le rispettive famiglie per giocare. “Dietro quella bambina c’era una genialità indiscussa” ha dichiarato Vera Gemma riferendosi ad Asia. Vera Gemma ha anche aggiunto che Asia sarà in grado di stupire e conquistare il pubblico con un risvolto totalmente comico.