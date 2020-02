Riki Marcuzzo, ex allievo di Amici nonché novello Big al Festival di Sanremo 2020, è stato accusato di aver detto frase omofobe

Qualche giorno fa Davide Misiano, il professore di latino di All Together Now, ha criticato il testo della canzone di Riki Marcuzzo in un articolo su All Music Italia. Il Prof ha dunque decretato il pezzo Lo sappiamo entrambi come quello con il peggior testo della 70a edizione del Festival di Sanremo. Misiano ha infatti precisato che le parole non avevano per lui un senso, ancor meno del omologo di Diletta Leotta.

Riki si scaglia contro il Prof

Il cantante, arrivato ultimo alla kermesse canora ligure, non l’ha presa evidentemente bene. L’ex allievo di Amici ha infatti deciso di rispondere al post di Misiano sui social. Per difendere il suo brano, Riki ha dunque scritto che lui è bello, a differenza del docente di latino che sarebbe “una che**a frustrata e brutta”. Il cantante ha di fatto commentato: “Hai preso una frase meravigliosa che se fosse stata scritta da un personaggio più brutto e quotato dalla stampa sarebbe considerato un poeta. Il soggetto c’è, la sintassi è giusta. Se c’è una cosa che conosco è la grammatica italiana. Sai cosa? Sono bello e intelligente. Andate in crisi voi brutti e ‘intellettuali’.Tu sei pure chec*a e le chec*he per definizione sono frustrate.

L’ultimo posto a Sanremo di Riki è stato dettato anche dall’imprevedibile svolta giunta con la squalifica di Bugo e Morgan. Fino a quel momento, infatti, era il duo a essersi sempre posizionato al 24° posto della classifica generale della gara. Ma visto che non ci si può basare sui “se”, il risultato è che Riki si è trovato in fondo alla lista. Tuttavia guardando al passato, sono tanti gli artisti che si sono ampiamente rifatti dopo un flop all’Ariston. Ricordiamo per esempio Vasco Rossi, Zucchero, Carmen Consoli e i Negramaro.