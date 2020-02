Teresa Langella ha confessato di esser stata colpita da un tragico lutto: lo sfogo straziante dell'ex volto di Uomini e Donne.

Attraverso i suoi profili social Teresa Langella ha dato un triste annuncio: l’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato di aver perso suo nonno, e ha sfogato con i fan il suo grave dolore per il lutto da cui è stata colpita.

Teresa Langella: la morte del nonno

Sui social Teresa Langella ha scritto un commovente post per sfogare il dolore dovuto alla scomparsa di suo nonno:

“Solo stamattina ho ricevuto la terribile telefonata, quella che una nipote non vorrebbe mai ricevere. (…) Un pezzo di storia mi ha abbandonato, quella che non tornerà mai più ma che un giorno racconterò con privilegio ai miei figli. Arrivederci nonno, salutami zio. Non doveva andare così”, ha scritto su Instagram la fidanzata di Andrea Dal Corso, da sempre estremamente legata a suo nonno.





Durante queste ore Teresa Langella è stata insieme al resto della sua famiglia, a cui è estremamente legata. Fuor di dubbio che al suo fianco vi sarà stato anche il fidanzato Andrea Dal Corso, conosciuto durante la partecipazione al trono di Maria De Filippi. La storia d’amore tra i due era iniziata non senza qualche difficoltà, ma dopo la scelta a Uomini e Donne la coppia sembra finalmente aver trovato il proprio equilibrio e la propria serenità.

Tra i fan sui social c’è chi spera di vedere presto la coppia all’altare, e del resto la stessa Teresa Langella non ha nascosto di sognare il matrimonio e una famiglia tutta sua, che vorrebbe molto presto. Andrea Dal Corso sarà quello giusto? I fan sperano di sì.