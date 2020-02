Tina Cipollari ha davvero deciso di lasciare lo storico dating show di Maria De Filippi? Chi prenderà il suo posto di opinionista?

Tina Cipollari abbandonerà davvero il suo storico posto a Uomini e Donne? La nota opinionista dei Troni di Canale 5 pare essere ormai vicina alle nozze con il suo attuale compagno, l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Anche se al momento non si conosce la data ufficiale, parrebbe dunque inevitabile il suo addio al popolare dating show di Maria De Filippi su Canale 5.

Tina Cipollari abbandona Uomini e Donne?

Senza dubbio uno dei volti più amati di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha passato moltissimi anni nella trasmissione mariana. Insieme all’amico e collega Gianni Sperti, l’opinionista ha visto formarsi sotto i suoi occhi tantissime coppie nel corso degli anni. Adesso, ad ogni modo, la protagonista sembra essere diventata proprio lei. Dopo la fine del matrimonio con l’hair stylist Kikò Nalli, la diva si è legata sentimentalmente al Ferrara.

E ora ha dunque annunciato la notizia delle loro nozze, che secondo alcuni voci potrebbe avvenire persino già il prossimo mese di marzo.





I preparativi per la cerimonia costringerebbero pertanto Tina a dire addio al programma, forse solo per un periodo limitato. Proprio l’attuale compagno della Vamp, in una recente intervista, aveva raccontato che il loro unico problema è la distanza. Lui è infatti titolare di un ristorante a Firenze, mentre Tina Cipollari è impegnata quasi tutti i giorni con le registrazioni di Uomini e Donne. Ma se dunque Tina lascerà il suo ruolo, chi prenderà le vesti di opinionista al suo posto? Secondo le ultime indiscrezioni, la più gettonata pare essere niente meno che la sua “acerrima nemica” Gemma Galgani. La Dama torinese e l’ex marito di Paola Barale potrebbero così dare vita a una coppia decisamente inedita.