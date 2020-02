Barbara D'Urso prenderà dei provvedimenti contro Vittorio Sgarbi? Il web è insorto per il gesto del critico d'arte.

Nel salotto televisivo di Barbara D’Urso Vittorio Sgarbi ha fatto un gesto che il popolo del web ha aspramente criticato, chiedendo al critico d’arte di scusarsi pubblicamente per ciò che ha fatto.

Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso

Nel salotto di Barbara D’Urso si è parlato di Morgan e della lite con Bugo al Festival di Sanremo, e l’ex frontman dei Bluvertigo è intervenuto con parole forti contro il collega. A seguire è intervenuto anche il suo amico Vittorio Sgarbi che, approfittando di un momento di distrazione della conduttrice, le ha guardato sotto la gonna.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UOMINI e DONNE (@uominidonneee) in data: 10 Feb 2020 alle ore 3:51 PST

Il gesto del politico è stato aspramente criticato dal pubblico della rete, che lo ha bollato come un gesto sessista. La conduttrice non si è accorta di niente, ma sul web in tanti hanno condiviso il video incriminato chiedendo che il parlamentare venga denunciato.

Possibile che la conduttrice affronti l’argomento nelle prossime puntate, ed è certo che Barbara D’Urso condanni quanto accaduto visto che in prima persona si è occupata delle battaglie contro la violenza sulle donne.

Vittorio Sgarbi è noto per i suoi modi controversi e fuori dal comune, e non è la prima volta che la conduttrice si trova a dover discutere faccia a faccia con il critico d’arte. Nessuno nello studio televisivo ha fatto cenno alla questione nonostante in tanti l’abbiano reputata offensiva e irrispettosa nei confronti della conduttrice. Barbara D’Urso prenderà dei provvedimenti contro Sgarbi?