Mattino Cinque potrebbe vedere al timone Adriana Volpe e Michele Cucuzza nel sua versione per il week end.

I vertici Mediaset starebbero ipotizzando una nuova versione di Mattino Cinque capitanata da due dei volti del Grande Fratello Vip 2020: si tratterebbe di Michele Cucuzza e Adriana Volpe. Per il momento nessuna conferma in merito alla questione, ma la voce si sarebbe fatta sempre più insistente.

Michele Cucuzza e Adriana Volpe

I fan di Mattino Cinque saranno felici nell’apprendere che i vertici Rai starebbero studiando una versione per il “week end” del programma, ed essa potrebbe vedere al timone proprio i due noti volti TV Michele Cucuzza e Adriana Volpe. Il format nella versione settimanale è condotto da Federica Panicucci, e per il momento si tratta dell’unica versione del programma che continuerà ad andare in onda normalmente mentre, per quanto riguarda il nuovo format, si tratta solo di un’indiscrezione.





Secondo il rumor i vertici Rai starebbero cercando i budget per portare in porto il progetto, che se dovesse rivelarsi valido potrebbe essere una nuova splendida opportunità per Michele Cucuzza e Adriana Volpe.

La conduttrice, dopo le sue numerose liti con l’ex collega, il conduttore Giancarlo Magalli, aveva più volte lamentato il suo progressivo allontanamento da alcuni noti programmi TV, e in tanti hanno deciso di tifare per lei una volta approdata nella casa del Grande Fratello Vip. In tanti, inoltre, hanno notato una certa alchimia tra lei e Michele Cucuzza: i due avranno davvero un format tutto loro da condurre? Staremo a vedere!