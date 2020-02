Amadeus in lacrime: cosa gli ha detto Fiorello all’orecchio?

Amadeus si è commosso dopo le parole che Rosario Fiorello gli ha sussurrato all'orecchio sul palco dell'Ariston.

Al Festival di Sanremo 2020 Amadeus ha voluto al suo fianco il migliore amico, Rosario Fiorello. Sul finale della kermesse i due si sono abbracciati sul palco, e mentre il direttore artistico è apparso visibilmente commosso lo showman siciliano gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio.

Amadeus e Fiorello: le lacrime

Dopo la fatica, lo stress e le emozioni con cui Amadeus ha condotto il Festival di Sanremo 2020, Rosario Fiorello lo ha abbracciato sul palco negli ultimi istanti di diretta dello show, e gli avrebbe sussurrato all’orecchio: “È stato bello bello bello, è stato bello bello bello”. Durante le parole dell’amico Amadeus sarebbe riuscito a stento a trattenere le sue lacrime di commozione.





Il Festival ha ottenuto enorme successo ed è stato sicuramente tra le edizioni più seguite.

Non sono mancate come sempre polemiche e qualche scaramuccia: proprio Fiorello secondo indiscrezioni avrebbe voluto abbandonare lo show dopo che Tiziano Ferro (l’altro super ospite voluto fortemente da Amadeus) ha lanciato l’hashtag #Fiorellostattezitto, insinuando che lo showman lasciasse poco spazio agli artisti in gara.

La 70esima edizione del Festival di Sanremo è stata anche quella che è durata di più in termini di ore (l’ultima puntata è terminata alle 2.30 di notte) e anche per questo motivo non sono mancate critiche e commenti. Nonostante le difficoltà (e la lite tra Morgan e Bugo, che ha sorpreso i telespettatori) sembra che l’edizione della kermesse condotta da Amadeus sia finora una delle più riuscite nella storia dello show. In tanti si chiedono se il conduttore sarà al timone anche della prossima.