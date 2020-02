Anna Falchi ha ricordato il suo Sanremo con Fiorello: facevano davvero tremare i muri nelle loro notti di passione durante il festival?

Una Anna Falchi molto sincera ha riposto nelle scorse ore ad alcune domande piuttosto ficcanti di Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1. La popolare showgirl di origini finlandesi ha così smentito le voci che accompagnano da anni la sua presenza sanremese del lontano 1995. Tali rumors riguardavano per la precisione il fatto che lei e Fiorello, all’epoca fidanzati, facessero tremare le mura dell’albergo durante le loro notti di passione. Secondo la Falchi, dunque, questa leggenda è nata solo per colpa di Loredana Bertè, che prendeva a calci la porta della loro stanza perché la voleva lei.

Anna Falchi parla di Fiorello

Presente anche lei al Festival di Sanremo 2020, Anna Falchi ha risposto anche alla domanda se con Fiorello si sia incontrata. “No, l’ho rivisto in scena solo la prima serata”. Ormai vera icona dei social con le sue foto hot, che pubblica soprattutto dopo le vittorie della Lazio, l’attrice è del resto sempre bellissima nonostante il passare degli anni. Nel mentre, dopo la vittoria di Parma con il gol di Caicedo, ha postato su Instagram una sua foto in reggiseno. La didascalia a corredo dello scatto è stata forte e chiara: “Silenzio. Parla la Lazio”.





Se dunque sono in molti ad apprezzare i suoi scatti audaci, altri invece non perdono l’occasione per insultarla. Gli haters più agguerriti le ricordano infatti che non ha più l’età.

Ma evidentemente per lei non sussistono remore di sorta. Del resto i commenti di apprezzamento nei confronti della sensualissima Anna Falchi sono pressoché all’ordine del giorno così come ampiamente meritati.