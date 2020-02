Anna Tatangelo ha di recente postato una foto dove compaiono in bella vista i suoi addominali, ma i fan si dicono preoccupati

Anna Tatangelo è da qualche tempo parecchio impegnata nella lavorazione del suo nuovo disco. Tuttavia negli ultimi giorni si è parlato di lei non solo per quanto concerne la musica, ma anche per faccende puramente gossippare. Girano infatti voci che vedrebbero la cantante di Sora nuovamente in crisi con il compagno Gigi D’Alessio. I rumors più informati dicono addirittura che i due si siano lasciati ancora una volta, dopo la pausa di un paio d’anni fa.

Anna Tatangelo: “strani” addominali

A dire la verità, i due cantanti non compaiono più insieme da diverso tempo. Ecco dunque che aumentano in questo modo i sospetti sulla loro convivenza. La coppia ha una relazione dal lontano 2005, quando lei aveva solo 18 anni e lui 38. Entrambi resero pubblica la loro storia solo nel dicembre del 2006, mentre nel 2010 è nato loro figlio Andrea.

Di recente, ad ogni modo, l’artista frusinate è tornata alla ribalta per nuove foto piuttosto bollenti che si è trovata a condividere su Instagram.

Riguardo agli scatti che Anna Tatangelo ha postato sui social, molti concernono i suoi allenamenti in palestra. Nelle IG Stories condivise con i suoi fan nelle ultime ore, si vede nello specifico la cantante di Sora con una mise nera che mette decisamente in risalto la sua strabiliante forma fisica. Il popolo del web ha però notato un particolare, ossia una specie di riga centrale sull’addome dell’artista. In follower hanno dunque domandato direttamente ad Anna se fosse una cicatrice o qualcosa del genere. Ma a quanto pare lei ha confermato che si tratta proprio della forma dei suoi addominali.