Un seducente body in pizzo nero con una profonda scollatura sul seno è la scelta di Elisabetta Canalis per San Valentino.

Elisabetta Canalis ha sfoggiato su Instagram la biancheria intima che indosserà a San Valentino e ha lasciato i fan senza fiato: la showgirl ha scelto un body in pizzo con velate trasparente, davvero sensuale.

Elisabetta Canalis: il body

Con un sensuale body dalla profonda scollatura sul seno, Elisabetta Canalis si è mostrata ai fan dei social scrivendo: “Me ne sono innamorata!”

Visualizza questo post su Instagram Mi sono innamorata di questo body di @intimissimiofficial per la serata più romantica dell’anno. Voi cosa sceglierete? In love with this bodysuit by #Intimissimi #timeforvalentines #ad Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 10 Feb 2020 alle ore 10:26 PST

La showgirl trascorrerà “la serata più romantica dell’anno” in compagnia del marito Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva. I due abitano a Los Angeles, città in cui si sono trasferiti dopo le nozze e dove l’ex velina ha aperto – insieme all’amica Maddalena Corvaglia – una palestra.





Ora sembra che le due ex veline abbiano litigato e – benché nessuna delle due abbia confermato o smentito la notizia – sui social non sono più apparse insieme.

Elisabetta e Maddalena sono state intime amiche fin dai tempi di Striscia, ed entrambe si sono trasferite a Los Angeles proprio per via del loro profondo legame. Le sue sono stati testimoni di nozze l’una dell’altra, e non si conoscono i motivi che potrebbero averle portate a rompere i rapporti.