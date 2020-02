Gemma Galgani dà scandalo in quel di Uomini e Donne? La dama torinese sarebbe stata avvistata con uomo: di chi si tratta?

Gemma Galgani è senza dubbio una delle Dame del Trono Over di Uomini e Donne maggiormente chiacchierate. Da tempo si parla peraltro di una doppia vita della donna all’interno del dating show mariano, arrivando addirittura a supporre che possa in qualche modo prendere in giro tutti quanti. Più volte, difatti, nelle diverse segnalazioni giunte in trasmissione, la signora di Torino è stata accusata di avere un compagno al di fuori dello show di Canale 5. La sua presenza all’interno del parterre è dunque solamente una facciata?

Gemma Galgani in dolce compagnia

Con le sue avventure amorose Gemma Galgani è sempre riuscita a portare grandi ascolti al programma pomeridiano di Maria De Filippi. Il Trono Over è persino arrivato a raggiungere uno share più alto rispetto al Trono Classico, cosa mai successa in passato.

Il percorso della Dama è del resto sempre stato caratterizzato da una frequentazione di uomini piuttosto burrascosa. Se tutti all’inizio si mostravano ben disposti, poi però le cose evolvevano sempre tragicamente. Che ora la donna abbia scelto di guardarsi intorno al di fuori dal programma?





Ecco dunque che Gemma Galgani è stata recentemente vista più volte in compagnia di un uomo di mezza età nel capoluogo piemontese. Secondo alcune voci, il suo nuovo “cavaliere” sarebbe un ristoratore, che la dama frequenta spesso nel suo locale. Il fatto che la “nemica” di Tina Cipollari non riesca a trovare la propria anima gemella desta pertanto qualche sospetto, rendendo la segnalazione più che verosimile. Gemma sta dunque davvero nascondendo qualcosa?