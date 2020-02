GF VIP, Pago e l’ultimatum a Serena: i dettagli

Tra Pago e Serena le cose si mettono male: tra i due è spuntato di nuovo il terzo incomodo, Alessandro Graziani.

Sembra che Pago e Serena Enardu stiano continuando il loro percorso di Temptation Island Vip al Grande Fratello Vip: i due si sono riconciliati nella Casa più spiata d’Italia, ma al cantante una cosa non sarebbe andata proprio giù.

Pago e Serena: l’ultimatum

Inizialmente tutto sembrava procedere per il verso giusto tra Pago e Serena Enardu, invece lo zampino di Alessandro Graziani – seppure indirettamente – starebbe minacciando l’equilibrio della coppia. Sfogandosi con Paolo Ciavarro, Pago ha messo in chiaro di voler fare un ultimatum alla fidanzata: “Lei è qui per farmi vivere qualcosa di nuovo, non qualcosa del passato. Qui era bello viversi questo momento, stavamo bene, quella dei like è una tortura inutile, è roba vecchia”, ha detto il concorrente del Grande Fratello Vip in riferimento ai like che Serena avrebbe messo al tentatore su Instagram.





Pago sarebbe molto geloso, ma a quanto pare Serena non farebbe nulla per impedire la sua gelosia: dopo averlo lasciato a Temptation Island proprio perché attratta dal tentatore, la fidanzata del cantante avrebbe continuato a mettergli dei likes e secondo il fratello di Pago – Pedro – non ci sarebbe da fidarsi di Serena Enardu.

Sulla questione era intervenuto anche l’ex fidanzato della gieffina, Giovanni Conversano, che attraverso un post sui social aveva proprio insinuato che la modella avesse tradito anche lui all’epoca della loro relazione. Sarà vero? Per il momento sembra che Pago voglia tentare di nuovo un rapporto con lei.