Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono incontrati? I due si sono recati nello stesso posto a Milano.

Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno avuto un breve e fugace incontro in un locale di Milano? I fan hanno notato attraverso le loro stories su Instagram che i due si sarebbero recati nello stesso posto e lo stesso giorno.

C’è stato un incontro segreto tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Alcune stories dell’ex coppia d’oro dei social hanno riacceso le speranze dei fan, ma ancora non sono giunte conferme in merito. I due si sarebbero recati lo stesso giorno – forse a poche ore di distanza – in un negozio di un amico comune, che si occupa di personalizzare le sneakers.





In tanti si chiedono se i due si siano incontrati, magari anche solo per un breve istante.

Giulia De Lellis ha recentemente fatto sapere di essere a conoscenza del fatto che Andrea Damante si sia fidanzato, e non ha mancato di lanciargli una frecciatina: “Vediamo quanto dura stavolta”, ha detto. Nonostante le frecciatine e il libro scandalo dell’influencer (Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza) sembra che lei e l’ex fidanzato Andrea Damante abbiano mantenuto rapporti “pacifici”, tanto che i due si sarebbero scambiati anche gli auguri di Natale. “Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale. Siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene”, ha dichiarato Giulia De Lellis, da tempo felicemente fidanzata con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone.