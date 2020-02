Nonostante gli ottimi riscontri di pubblico, "I soliti ignoti" condotto da Amadeus subirà una pausa forzata: come mai?

Dopo il super successo di Sanremo 2020, ecco un nuovo record di ascolti per Amadeus. La prima puntata de I soliti ignoti andata in onda dopo il Festival ha infatti siglato un enorme consenso di pubblico, complici senza dubbio l’ingresso in diretta di Fiorello e la presenza di Diodato. Per i fan della trasmissione di casa Rai c’è tuttavia una notizia poco piacevole all’orizzonte: il programma sarà infatti cancellato per un certo periodo di tempo. Ma come mai?

“I soliti ignoti” si ferma

Se il record di share sanremese resta sempre appannaggio dell’inossidabile Pippo Baudo nel 2002, senza dubbio anche Amadeus se l’è cavata più che bene. Sulla scia del clamoroso successo all’Ariston, il conduttore sembra essere in un periodo davvero fortunato della sua carriera, anche sul fronte della sua trasmissione preserale su Rai Uno.

Come detto, infatti, nella puntata del lunedì dopo Sanremo I soliti ignoti ha registrato una valanga di ascolti, riconfermandosi di fatto come punto di forza della rete ammiraglia della tv di Stato.

Tuttavia ci sarà una pausa che durerà per due puntate. Mancheranno, infatti, gli appuntamenti di mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio 2020. Il motivo non è però grave: si tratta infatti solo di un piccolo stop dovuto alle partite di Coppa Italia nella prima serata della Rai. Dopo due giorni di ferie più che meritate, Amadeus potrà così tornare nelle case degli italiani più in forma che mai già a partire dal prossimo venerdì 14 febbraio 2020.