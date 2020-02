Nonostante il divorzio ufficiale dai Windsor, Meghan Markle e il principe Harry hanno ancora degli obblighi verso la corona

Meghan e Harry hanno di fatto ottenuto il “divorzio” dalla Royal Family da circa un mese. Ma nonostante questo loro gesto di rivendicazione della loro libertà e indipendenza, i duchi del Sussex continuano ad avere degli obblighi nei confronti della corona. Per avendo rinunciato a titoli e privilegi, non possono comunque venir a meno al loro passato.

Secondo gli accordi firmati con la regina Elisabetta, Meghan Markle e il principe Harry sono infatti tenuti ancora a presenziare ad alcuni eventi ufficiali al fianco dei Windsor. Il prossimo sarà per l’appunto il Commonwealth Service, una celebrazione che sarà celebrata nell’abbazia di Westminster a Londra il prossimo 9 marzo. Per quella data, dunque, la Regina avrebbe imposto alla coppia di ritornare in Inghilterra.

Meghan e Harry richiamati a corte

L’incontro familiare avverrà dunque prima del previsto, costringendo Meghan e Harry ad abbandonare lo stile di vita casual delle ultime settimane.

L’ex principessa dovrà in special modo tornare a indossare degli abiti bon-ton, lasciando anche per qualche giorno la lussuosa villa comprata in Canada.





Sono già molti quelli che non vedono l’ora di vedere nuovamente fianco a fianco tutti i membri della corona. Anche nei prossimi mesi, del resto, ci saranno nuove occasioni per apparire insieme in pubblico. Il 21 giugno sarà per esempio la volta del Trooping the Colour, la parata annuale in onore del compleanno della Regina. Meghan e Harry restano però sempre convinti della scelta fatta: non a caso, sono alla ricerca di una nuova magione in quel di Los Angeles, per passare la prossima estate nella città natia dell’ex attrice.