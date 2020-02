Paola Barale non andrà a Ballando con le Stelle: cachet troppo alto

Paola Barale non sarà più tra i concorrenti di Ballando con le Stelle: avrebbe richiesto un cachet troppo alto.

Dopo mesi di voci circa la sua presunta partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle, è arrivata la smentita: Paola Barale non sarà nel programma – sembra – per una richiesta di compenso veramente esagerata.

Paola Barale: il cachet

Secondo indiscrezioni Paola Barale avrebbe dovuto essere tra i concorrenti di Ballando con le stelle, il talent di Milly Carlucci. La showgirl invece non prenderà parte allo show: il motivo? Il cachet da lei richiesto sarebbe troppo alto, e la Rai non riuscirebbe a coprire una cifra simile. I fan di Paola Barale dovranno dunque riconsolarsi: ancora non è imminente il ritorno della showgirl nel piccolo schermo.





Di recente Paola Barale è stata ospite in alcuni salotti televisivi, dove tra le altre cose è tornata a parlare delle sue passate storie d’amore, non senza fastidio.

La showgirl ha rivelato infatti che sia Gianni Sperti sia Raz Degan l’avrebbero fatta soffrire, e per questo non avrebbe più piacere di parlarne. In molti hanno pensato che la showgirl fosse legata a un giovano massaggiatore dei vip, ma conferme in merito non ne sono mai emerse. Paola Barale preferisce vivere la sua vita privata con discrezione, ma in tanti tra i fan sperano che presto o tardi la showgirl possa finalmente trovare un uomo alla sua altezza.

La sua relazione con Raz Degan aveva tenuto incollati al televisore centinaia di telespettatori durante la partecipazione dell’ex naufrago all’Isola dei Famosi, ma purtroppo anche in quel caso la liaison si era conclusa con un nulla di fatto.