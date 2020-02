Romina Power sfoggia un look anni '20. Le foto sul set del nuovo film di Guillermo del Toro.

Fa molto parlare la nuova foto postata su instagram da Romina Power, la storica compagna di Al Bano Carrisi. Al primo sguardo potrebbe sembrare un’elegante festa di carnevale, ma invece, il suo look insolito sfoggiato dalla Power, tipicamente anni ’20, arriva direttamente dal sei di ‘Nightmare Alley’, il nuovo film di Guillermo del Toro, in cui la cantante ha un piccolo minore. Nello scatto Romina Power è irriconoscibile, ma sempre bellissima, con un aspetto inusuale: Capelli leggermente arricciati e raccolti, un lungo abito nero che lascia intravedere le spalle con un cocktail analcolico in mano come specifica nella didascalia che accompagna la foto: “On the set of “Nightmare Alley “ drinking in the job . Sul set di “Nightmare Alley” sorseggiando un Martini analcolico”.

Romina Power sul set di Guillermo del Toro

Oltre al canto, anche la recitazione è sempre stata una grande passione di Romina Power, figlia dei due attori di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian.

Nella sua carriera artistica ha recitato in diversi film per la televisione e per il cinema, tra cui anche in “Quo Vado?” di Checco Zalone, che al botteghino, ha fatto incassi record per 50 milioni di euro. Adesso nella sua lista si aggiungerà anche una parte nel nuovo film di Guillermo Del Toro, vincitore di due premi Oscar.