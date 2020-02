Wanda Nara e l’abito dalla profonda scollatura: “Sei bellissima”

Wanda Nara ha sedotto ancora una volta i fan dei social: questa volta ha sfoggiato un abito dalla profonda scollatura sul seno.

Wanda Nara ha sedotto i fan dei social con un abito dalla profonda e sensuale scollatura: sui social i fan sono impazziti per le immagini provocanti della moglie di Mauro Icardi, e l’hanno riempita di commenti.

Wanda Nara: l’abito scollato

L’arte della seduzione non è mistero per Wanda Nara, che sui social incanta i fan con un sensuale abito argentato dalla profonda scollatura sul seno. Le immagini hanno fatto impazzire i fan di Instagram, che si sono prodigati in lodi e commenti d’adulazione verso la showgirl e manager di Icardi.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 11 Feb 2020 alle ore 6:30 PST

Wanda Nara attualmente farebbe la spola tra Milano e Parigi proprio per stare accanto al marito, trasferito nella Capitale Francese per i suoi impegni di lavoro. La showgirl – che quest’anno è stata per la prima volta opinionista nel salotto del Grande Fratello Vip – ha dichiarato che soffrirebbe della lontananza con i suoi figli.

Wanda ha 5 figli (3 avuti dall’ex marito Maxi Lopex e 2 avute con Mauro Icardi), e ha rivelato che userebbe il sistema di videosorveglianza che è nella loro casa per poterli guardare anche mentre è lontana.

Con l’ex marito Maxi Lopez i rapporti non si sarebbero chiusi nel migliore dei modi: i due hanno continuato a lanciarsi ripicche e frecciatine reciproche per tutti gli anni successivi alla separazione, e sembra che anche i familiari di Wanda Nara abbiano preso le distanze da lei dopo il suo matrimonio con Mauro Icardi. La showgirl ha sempre replicato alle critiche, difendendo la sua unione con il famoso calciatore e padre delle sue due figlie più piccole.