Achille Lauro partecipò insieme a Boss Doms a Pechino Express nel 2017: il ricordo dell'avventura tra un litigio e l'altro con Antonella Elia

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Achille Lauro e Boss Doms parteciparono a Pechino Express. Era il 2017 e Costantino della Gherardesca aveva annunciato nella terza puntata che si sarebbe aggiunta un’altra coppia di concorrenti a quelle già in gara.

I due in questione erano proprio loro, oggi considerati entrambi innovativi talenti della musica italiana. Consacrati per ben due volte sul palco di Sanremo, all’epoca del reality di Rai Due erano ancora dei giovani musicisti di belle speranze. Ma erano anche diventati i concorrenti più odiati, entrati in gioco come la coppia dei Compositori. Achille Lauro e Boss Doms si distinsero fin dall’inizio per alcune epiche litigate, soprattutto tra l’artista romano e Antonella Elia, oggi inquilina della casa del Grande Fratello Vip 4.

Achille Lauro contro Antonella Elia

Chi ricorda per esempio la frase “Faccio televisione da 30 anni, tu sei nato ieri…

e forse sparisci domani”? Le parole erano state rivolte dalla showgirl torinese proprio ad Achille Lauro. Come potevano risultare meno profetiche di così? Oggi infatti il rapper è sulla bocca di tutti, più vivo che mai e con un numero di fan che cresce esponenzialmente.





Dopo diverse settimane, ad ogni modo, i Compositori terminarono il viaggio nella puntata finale. Arrivati in ultima posizione, dopo Antonella Elia e Jill Cooper, per Achille Lauro quella di Pechino Express 2017 resta un’esperienza alquanto imbarazzante, come da lui stesso ammesso durante un’intervista a Domenica In. Boss Doms ne conserva invece un ricordo più dolce, visto che durante il programma conobbe Valentina Pegorer, diventata la sua compagna nonché mamma di sua figlia Mina.