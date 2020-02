Alba Parietti risponde per le rime alle provocazioni di alcuni fan sul Festival di Sanremo: le parole della presentatrice

Il Festival di Sanremo si è concluso ormai da quasi una settimana, eppure continua a tenere banco sui social. In rete, così come in televisione, sono ancora molte le persone che ne parlano. Ad averlo fatto, suo malgrado, è stata anche v, la quale, punzecchiata da un follower, ha però dato una risposta di fuoco. Ma cosa è successo per la precisione?

Alba Parietti risponde a tono

“Cinque giorni a Sanremo in prima fila: l’hai pagato il biglietto o hai usato i nostri soldi?”. Così ha dunque scritto un utente alla bella showgirl torinese, lanciandole in buona sostanza una provocazione in pieno stile. A essa, ovviamente, la sempre esplosiva Alba ha subito risposto a tono. “Non lavoro per il Festival di Sanremo. Tu paghi quando vai a lavorare? O ti pagano con i miei soldi quando andrai in pensione? Ti assicuro che i miei soldi, quelli che pagano i tuoi bisogni di cittadino, sono tantissimi perché lavoro da 40 anni e lo Stato si prende il 50% per gente come te (anche)”.





La replica di Alba Parietti alla provocazione dell’hater è tuttavia servita solo a gettare ulteriore benzina sul fuoco dei maligni.

In ogni caso ricordiamo che la presentatrice lavora in Rai, e come lei erano presenti in prima fila anche molti altri personaggi della tv di Stato. Nel contempo Alba resta davvero una splendida donna, come dimostrano i suoi numerosi scatti su Instagram. In essi la vediamo spesso anche in pose piuttosto bollenti, come in uno degli ultimi scatti dove indossa un body di pizzo nero e mette in bella mostra le sue gambe chilometriche.