Antonella Clerici a La Vita in Diretta? L’indiscrezione

Antonella Clerici condurrà La Vita in Diretta? L'indiscrezione sul futuro della famosa conduttrice.

Dopo la sua partecipazione come “prima donna” al Festival di Sanremo 2020, secondo indiscrezioni Antonella Clerici potrebbe affiancare Alberto Matano nella conduzione de La Vita in Diretta. Sarà vero?

Antonella Clerici: il ritorno in Tv

Più volte Antonella Clerici si è lamentata per il suo annullamento da alcuni noti programmi dei palinsesti Rai. La conduttrice ha dichiarato che l’emittente televisiva non l’avrebbe coinvolta nonostante lei fosse un personaggio molto amato dal pubblico, e avesse un grosso seguito di telespettatori. Quest’anno sembra che le cose potrebbero cambiare per la Clerici, e infatti è stato lo stesso direttore di Rai 1 Stefano Coletta a dire che secondo lui il fatto che la conduttrice non stia lavorando in Tv “sarebbe una bestemmia”, e che spererebbe di vederla al più presto in qualche nuovo show tutto suo.





La conduttrice in conferenza stampa si era messa a piangere difronte alle parole gentili di Coletta, e aveva dichiarato: “Grazie, ne avevo bisogno, è stato un anno difficile”.

Pur trascorrendo molto tempo in compagnia di sua figlia Maelle e del suo compagno, Vittorio Garrone, la conduttrice non ha infatti nascosto di aver sofferto molto per via dell’assenza dei suoi impegni tv. In tanti sperano di vederla al più presto di nuovo sul piccolo schermo, e adesso secondo indiscrezioni La Vita in Diretta potrebbe essere condotta proprio da lei e Alberto Matano. Sarà vero? Per il momento la voce resta un’indiscrezione, ma in tanti sperano di vedere la coppia di conduttori all’opera a La Vita in Diretta.