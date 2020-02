Diodato sarà all’Eurovision Song Contest: è ufficiale

La partecipazione di Diodato è stata confermata: sarà all'Eurovision Song Contest e porterà Fai Rumore.

Diodato prenderà parte all’Eurovision Song Contest, e porterà il brano con cui ha trionfato a Sanremo, ovvero Fai Rumore. Il cantante ha spiegato perché avrebbe deciso di non modificare la lingua del testo.

Diodato: l’Eurovision Song Contest

Finalmente è arrivata la conferma ufficiale: Diodato sarà all’Eurovision Song Contest. A rivelarlo è stata la pagina ufficiale del programma, che ha annunciato anche che il cantante presenterà al Festival la stessa canzone con cui ha trionfato a Sanremo, ovvero Fai Rumore. Proprio in occasione dell’importante manifestazione musicale sarebbe stato chiesto a Diodato di prendere in considerazione l’idea di modificare il testo del brano e magari renderlo fruibile per un pubblico straniero. A tal proposito il vincitore del Festival di Sanremo si è detto contrario, e ha dichiarato:

“Qualcuno mi consiglia di tradurlo in inglese oppure di trovare qualche escamotage per farlo capire anche a chi non capisce l’italiano.

Ma sai che c’è? A me piace proprio l’idea di portare la lingua italiana nel mondo, perché tradurla? Mi sembra che sia bella a sufficienza per non cambiarla”, ha rivelato il cantante.

Fai Rumore, brano vincitore alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, sarebbe stato dedicato da Diodato a Levante, sua ex fidanzata. Proprio lei durante il Festival di Sanremo avrebbe esultato nell’apprendere la notizia della vittoria del cantante, e su Instagram avrebbe espresso la sua gioia per la vittoria di Diodato nonostante la loro storia d’amore sia naufragata – sembra – poco prima che i due prendessero parte al Festival di Sanremo 2020.