Dj Matrix rivela: “Non vorrei che mio figlio ascoltasse musica trap”

Dj Matrix torna a incassare successi e macinare ascolti con il nuovo singolo, “Courmayeur”, la hit invernale che ottiene 100mila ascolti al giorno.

All’anagrafe è Matteo Schiavo, ma tutti lo conoscono come Dj Matrix. Si è fatto conoscere per tormentoni come “Tu Vivi Nell’Aria”, che nel 2006 ha ottenuto un grandissimo successo. “Controtendenza” è il suo primo album, uscito nel 2007. È con lui che in Italia approda il genere dance cantato. Il merito va al successo de “La Tipica Ragazza Italiana”, singolo che sin da subito vanta milioni di ascolti. Ora si gode il successo del nuovo singolo.

Dj Matrix, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica a 14 anni, è diventato presto uno dei più seguiti disc jockey di musica dance su YouTube. Molte le importanti collaborazioni da lui intraprese. Per Lo Zoo di 105, per esempio, ha realizzato stacchi e sigle.

Nel 2013 esce il singolo “Voglio Tornare Negli Anni ‘90″ e diventa “resident dj” all’Aquafan di Riccione, esibendosi al fianco di Avicii, Martin Solveig, Gabry Ponte, Fabri Fibra e molti altri. Lo stesso anno esce il secondo album in studio “Beyond Da Eyes”. Nel 2014 partecipa al Summer Festival su Canale 5. Ormai affermato nel panorama musicale italiano e internazionale, Dj Matrix ha potuto dar vita a nuovi progetti. Non mancano le collaborazioni con Fedez e Tacabro.

A maggio 2017 realizza il brano “Baila Como El Papu” in collaborazione con il trio comico Gli Autogol, che viene certificato disco d’oro in poche settimane e diventa uno dei tormentoni più ballati dell’estate. Esce a febbraio 2018 “Musica Da Giostra vol. 5” che si posiziona al secondo posto tra le compilation più vendute nella classifica FIMI/GfK Italia nella settimana di pubblicazione e all’ottavo posto tra le compilation più vendute nella classifica annuale.

E i suoi progetti non sono ancora finiti. L’ultimo successo di Dj Matrix è “Courmayeur”.

La sua compilation dance, la più venduta in Italia, “Musica da giostra”, sta per evolversi con una nuova edizione. Si è detto “fiducioso” sul progetto, che, ci ha svelato, vanterà grandi collaborazioni.

Dj Matrix, il nuovo singolo

“Studio pianoforte e poi ho voluto rendere pop la musica classica che da sempre contraddistingue l’Italia. L’ho fatta diventare elettronica e l’ho portata nelle discoteche”. È così che Dj Matrix ha iniziato la sua carriera musicale.



Ma ci tiene a precisare: “Non ho mai puntato al successo, ma ho sempre voluto a fare pezzi che nei club potessero funzionare”. Nel giugno 2019 esce con “Gli italiani in vacanza”, un brano capace di ironizzare (e coinvolgere con i suoi ritmi) sullo stereotipo dell’italiano in vacanza.

Ora esce con un nuovo tormentone: si tratta di una hit invernale, quasi un paradosso. Su “Courmayeur”, nato dalla collaborazione con Carolina Marquez, Gabry Ponte e Ludwing, ha commentato: “Sta andando bene, molti club italiani lo stanno proponendo e ottiene quasi 100mila ascolti al giorno”. Quindi ha detto con orgoglio: “È un esperimento riuscito”. In questo brano “non si parla di mare, è una vacanza sulla neve. Per una volta premio il Nord, valorizzando anche le montagne. Cortina e Sestriere se la sono sentita propria. È la hit della vacanza in montagna”.

“Courmayeur”, il nuovo singolo, è un brano dalle forti influenze anni ’80, in cui Dj Matrix e Ludwig reinterpretano con Carolina Marquez la sua storica hit “Sing La La La”. Gabry Ponte, il produttore, rimanda alla musica dance di matrice nostrana degli anni novanta e dei primi duemila. “Siamo pronti a farvi cantare e ballare per tutto l’inverno. “Courmayeur” è una ventata di calore per le fredde notti invernali, a conferma del fatto che i tormentoni non si fanno solo d’estate”, ha aggiunto il dj. Il pezzo ha esordito nella Top 5 della classifica iTunes, nella classifica delle tracce più popolari di Instagram, entrando subito in tendenza su YouTube. Inoltre, è stato tra i pezzi più suonati durante la notte di Capodanno.

Le ultime collaborazioni

Sul lavoro al fianco di Carolina Marquez ha dichiarato: “È una bella amicizia”. Con Gabry Ponte, invece, “c’è una collaborazione ormai consolidata”.

Ma nell’ultimo brano, “ho voluto inserito anche Ludwing”, il quale, a sua detta, è un autore di musica “trap non trap”. Su di lui ha aggiunto: “È uno dei pochi sani, nelle cui canzoni non si parla di droga”.

Ha scritto anche l’ultima hit di J-Ax e Max Pezzali, sui quali ha dichiarato: “Assistendo alle loro registrazioni in studio, ho visto la fame e la grinta di J-Ax. Max è una persona semplice e normale. C’è grande forza e umanità in questo duo”. Quindi confida: “Spero che la nostra collaborazione prosegua”.

La musica trap

Ha unito musica dance anni Novanta e generi musicali in voga nei primi anni Duemila. Negli ultimi tempi, invece, è la musica trap a occupare uno spazio sempre maggiore nel panorama italiano, quasi fosse una naturale evoluzione dei generi musicali da sempre più diffusi.

Tuttavia, Dj Matrix, come manifesta in alcuni suoi pezzi, non è grande estimatore della trap. A tal proposito, infatti, ai nostri microfoni ha dichiarato: “Quando avrò un figlio farò di tutto affinché non ascolti quella musica”. E ancora: “Una volta si scherzava sulle ragazze e ora farlo si passa per maschilisti. Al contrario, non si dice niente a chi parla insistentemente di droga”.

La sua carriera nasce su YouTube, che oggi, a sua detta, è “solo un mezzo per dirottare gli utenti su Spotify”, dove passa gran parte della musica italiana e internazionale e dove si decreta larga parte del successi di molti cantanti. Quindi ha aggiunto: “YouTube in Italia non premia l’artista ai fini del disco d’oro”.

Le nozze

“Dopo sei anni di amore molto intenso, ho deciso di sposarla. Le ho fatto la proposta in discoteca. La festa sarà contenuta e limitata agli amici più stretti e ai parenti, ma poi ci sarà una seconda messa: in discoteca”.

Sarà una festa molto originale: “C’è molto attesa e non me lo aspettavo: c’è chi si muove dalla Toscana e non solo. Nel nostro piccolo ci vogliono bene”.