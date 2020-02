Chi è e cosa fa nella vita Fey Di Patrizi, sorella minore di Elodie: "Il suo successo ha riavvicinato tutta la famiglia”

Forse in pochi sanno che la bellissima Elodie, lanciata da Maria De Filippi e recentemente apparsa a Sanremo, ha una sorella minore. Nata nel 1993, Fey Di Patrizi è cresciuta come Elodie nel difficile quartiere di Quartaccio a Roma. Le due sorelle si dicono molto unite e si somigliano parecchio anche fisicamente. Ecco dunque chi è e cosa fa Fey, che conduce una vita lontana dal mondo dello spettacolo.

Fey Di Patrizi lontana dalla tv

Fey Di Patrizi è dunque originaria di Roma. Come Elodie, è figlia di Roberto Di Patrizi e di Claudia Marthe Mitai, una donna creola originaria della Guadalupa. I genitori delle due ragazze si sono separati quando loro erano ancora piccole, così Elodie e Fey si sono trovate a crescere con la madre nelle case popolari di Quartaccio.

Spesso da sole e in condizioni economiche precarie, le due sorelle hanno però imparato presto ad arrangiarsi da sé.

Fey in passato ha persino giocato a calcio nella Lazio, mentre oggi lavora in un locale della città capitolina. Sappiamo poi che è omosessuale e dal suo profilo Instagram apprendiamo che sta vivendo una storia d’amore con Marta Gaeta, pasticciera in un ristorante romano.





Fey è inoltre apparsa di recente in un’intervista rilasciata da Elodie a Noisey Italia. Qui la giovane ha raccontato come la fama raggiunta dalla sorella cantante abbia riportato molta serenità in famiglia. Il successo di Elodie ha dunque segnato per loro un nuovo inizio, dopo le difficoltà passate nell’infanzia e nell’adolescenza, date dalla precarietà economica e dal divorzio dei genitori, nonché da una grave malattia della madre, da cui fortunatamente è oggi guarita.