Antonella Elia ha deciso di fare davvero uno scherzo coi fiocchi al suo compagno di avventura Pago: ecco cosa è successo nella Casa del Gf Vip 4

All’interno della Casa del Gf Vip le giornate sono davvero lunghe. Per questo i concorrenti devono ingegnarsi nel trovare dei diversivi che li facciano divertire e passare il tempo nel modo migliore. Ecco dunque che Antonella Elia ha deciso di pensare a uno scherzo davvero esilarante nei confronti di Pago, con la complicità degli altri inquilini. Approfittando dunque di un momento di distrazione del cantante sardo, la showgirl si è nascosta nella capanna facendo finta di essere Serena.

Antonella Elia, scherzo riuscito

Quando Pago è entrato nel nido d’amore non vi ha ovviamente trovato la sua fidanzata. La sua reazione è stata però alquanto inaspettata, perché il musicista si è enormemente spaventato, tanto da affermare: “Stavo morendo!”. Le risate dei suoi compagni d’avventura sono state tuttavia la ricompensa migliore per questo piccolo divertissement della Elia, che resta una delle protagoniste di questa quarta edizione del reality show dedicato ai Vip.





Ma nel frattempo come sta procedendo tra Pago e Serena? A quanto pare non benissimo, visto che nelle ultime ore il cantante è arrivato persino a dare un ultimatum alla sua compagna.

“Se continua così la mollo”, ha di fatto precisato Pacifico, rimasto sconvolto dai like che l’ex tronista ha messo a un post di Alessandro, il tentatore che aveva portato zizzania nella coppia a Temptation Island Vip. Pago non sembra dunque disposto a mandare giù l’ennesima indelicatezza della Enardu. Per tale ragione si è anche sfogato con Paolo Ciavarro, sottolineando la mancanza di sensibilità della donna.