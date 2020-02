Nel 2004 la serie tv Paso Adelante entra nelle nostre case: vediamo come sono cambiati i personaggi nel corso del tempo

Al suono di “Uno, Dos, Tres, Quatro” la scuola di danza Paso Adelante entra nelle nostre case. La serie segna i pomeriggi italiani andando in onda tra il settembre 2004 e il dicembre 2006: un successo indiscusso, ma negli ultimi quattordici anni che fine hanno fatto i protagonisti?

Paso Adelante: che fine hanno fatto i protagonisti

Incentrata sulle avventure di un gruppo di aspiranti attori, cantanti e ballerini, la serie tv Paso Adelante, trasmessa su Italia1, riscuote un successo indiscusso sin dalle prime puntate. Gli allievi e professori della prestigiosa scuola spagnola di Carmen Arranz hanno animato i nostri pomeriggi per oltre due anni, coinvolgendoci in vicende amorose, passioni e talvolta anche in drammi. Ma cosa hanno fatto dopo i protagonisti della serie? Alcuni hanno continuato la carriera di attori e cantanti, altri sono rimasti ai margini del mondo dello spettacolo dedicandosi alla loro vita privata.

Miguel Ángel Muñoz

Nella serie interpreta Robert, il belloccio di buona famiglia che dietro una maschera da bullo cela un ragazzo fragile alla ricerca di se stesso.

Nella vita reale vanta però numerose attività. E’ un cantante mediamente famoso, ricordiamo i successi di “Diras que estoy loco” ed “Esa morena“, ma ancor più noto è il personaggio di Bruno Bergel protagonista della serie tv Senza identità. Ha lavorato come doppiatore e ha anche partecipato come concorrente in programmi tv come Ballando con le stelle e Masterchef.

Mónica Cruz

Sorella minore di Penelope Cruz, Monica nella fiction interpreta Silvia, nipote della preside e ballerina dal talento indiscusso. Concluso Paso Adelante compare in diverse serie come Aguila Roja e Velvet Colection, ma rilevate è la controfigura che fa alla sorella in Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare. Negli ultimi anni, conclusa la sua gravidanza, inizia a curare una rubrica sul giornale El Pais nella quale racconta tutta la usa esperienza come madre.

Beatriz Luengo

Nella serie interpreta Lola, la ragazza timida che si trasforma completamente quando è sul palco. Dopo la serie si unisce al gruppo UPA DANCE, nato proprio sul set e poco dopo si lancia in una carriera da cantante solista, duettando con artisti come Ziggy Marley e Pitbull. Nel 2015 insieme al compagno Youter Romeo, nella serie Pavel, diventa mamma.

Pablo Puyol

Pedro nella serie viene chiamato il “bifolco” a causa delle sue origini umili. Cerca di sfondare nel mondo dello spettacolo e ci riuscirà nella quinta stagione quando, dopo aver vinto un concorso interno alla scuola, si trasferisce ad Hollywood. Nella vita reale interpreta diversi personaggi per lo più in opere cinematografiche minori e serie tv spagnole, anche se la più famose saranno le partecipazioni in La Bella y La Bestia e in 20 Centimetros.

Silvia Marty

La sua folta chioma rossa l’ha resa inconfondibile all’interno del cast. Nella serie, Ingrid, è molto vicina a Lola e intrattiene una relazione complicata con uno dei professori della scuola. Finito Paso Adelante non avrà un particolare successo, partecipa a numerose serie tv spagnole come Amar en tempo revueltos e Niños robados senza però mai riuscire ad ottenere un ruolo di primo piano.

Dafne Fernández

Nella serie è Marta, la sorella minore di una delle docenti della scuola. Entra nel cast un anno dopo rispetto agli altri protagonisti ma intrecciando relazioni amorose, prima con Pedro e poi con Rober, riesce a farsi largo all’interno del gruppo. Nella vita reale è protagonista della serie Los Serrano e Tierra de Lobos, mandate in onda prima in Spagna ma poi anche nel nostro paese.