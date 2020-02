Wanda Nara, il papà Andres: “Presa da fama e soldi”

Il padre di Wanda Nara è tornato a scagliarsi contro di lei con accuse estremamente pesanti: la figlia replicherà?

Il padre di Wanda Nara si è scagliato ancora una volta contro la figlia dopo che la sorella della showgirl, Zaira, ha partorito il suo secondo figlio. Secondo Andres Nara la moglie di Mauro Icardi penserebbe solo a se stessa.

Wanda Nara: le accuse del padre

Non è la prima volta che il padre di Wanda Nara, Andres, si scagli contro di lei: l’uomo sostiene che la moglie di Mauro Icardi sia presa soltanto da “fama e denaro“, ed è tornato a ribadire il concetto dopo che la sorella di Nara, Zaira, ha partorito il suo secondo figlie. Wanda Nara avrebbe ormai chiuso i rapporti con la famiglia da diverso tempo, ma il padre Andres ha rivelato che le cose non sarebbero andate sempre così: “Il rapporto che ho con Zaira è totalmente diverso rispetto a quello con Wanda.

Era tutto più semplice con lei, ma ora ha un altro atteggiamento”, ha dichiarato l’uomo.





In passato il padre di Wanda Nara ha preso anche le difese dell’ex marito della showgirl, Maxi Lopex, padre dei suoi primi 3 figli. Anche tra Nara e Maxi Lopez i rapporti non sono terminati nel migliore dei modi: l’uomo ha più volte accusato la compagna di essere la causa del suo allontanamento dai figli, e l’ha denunciata per la diffusione di dati sensibili (accusa da cui Wanda Nara sarebbe stata scagionata). Non ci sarebbero rapporti tra Wanda Nara e i suoi familiari, e neanche il marito Mauro Icardi avrebbe alcun tipo di rapporto con la famiglia della showgirl, madre delle due figlie più piccole di Icardi.