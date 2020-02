Gf Vip, Pago nel confessionale: “Sono stanco di Serena”

Nel confessionale del Grande Fratello Vip Pago si è detto stanco di Serena Enardu e ha rivelato di essere pieno di dubbi.

Tra Pago e Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip le cose starebbero andando sempre peggio: in un confessionale il gieffino ha espresso i suoi dubbi sulla fidanzata, e sembra intenzionato a lasciarla.

Pago e Serena Enardu

“Sono stanco perché questa roba con Serena mi sta snervando. Pensavo ingenuamente che le cose che potevano accadere non mi avrebbero causato danni. Invece no…”, così Pago si è espresso sulla fidanzata Serena nel confessionale del Grande Fratello Vip. Il cantante ha aggiunto anche di non sentirsi abbastanza forte da sostenere i dubbi e le incertezze che gli avrebbero messo gli altri su di lei. Pedro, il fratello di Pago, gli ha confessato che Serena avrebbe messo dei likes al tentatore Alessandro Graziani, motivo per cui a Pago sarebbero cominciati ad affiorare ulteriori dubbi sulla fedeltà della fidanzata.





Inoltre il cantante avrebbe iniziato a credere che Serena sia entrata nella casa solo per ottenere visibilità, e non per recuperare davvero il rapporto chiuso con lui.

A dubitare dell‘onestà di Serena sono in tanti, e finora sembra che tra lei e Pago non ci sia quella stabilità tanto desiderata dal cantante, che fin dal suo ingresso nella casa aveva rivelato di pensare ancora a lei.

In molti credono che la coppia si lascerà di qui a breve, e adesso anche Pago sembra essere sempre più convinto che Serena non sia la persona giusta per lui. I due hanno avuto un’accesa lite in cui tra l’altro il cantante le ha chiesto di non frequentare Licia Nunez, che secondo lui potrebbe essere interessata a lei non soltanto come un’amica. Il commento ha indignato il popolo della rete e su Pago si è scatenata una vera e propria bufera.