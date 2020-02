Gianmarco Onestini è scoppiato in lacrime al reality spagnolo "El Tiempo del Descuento": ecco cosa è successo all'ex gieffino

Dopo averlo visto nella Casa del Grande Fratello e a Temptation Island, Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, sembra aver preso gusto per i reality. Il giovane studente è infatti sbarcato in Spagna, dove pare stia raccogliendo parecchi consensi da parte del pubblico e dove pare abbia finalmente trovato l’amore. Gianmarco ha infatti partecipato al Gran Hermano Vip 7, dove ha conosciuto la bella Adara Molinero. La loro storia, molto travagliata, è stata però spesso intralciata da una precedente relazione della giovane, i cui strascichi hanno ripetutamente fatto soffrire il bel Gianmarco.

Nei scorsi giorni, ad ogni modo, i due ex gieffini sembrano essere tornati ufficialmente insieme nel corso di un altro reality a cui Onestini junior sta partecipando. Si tratta del El Tiempo del Descuento, dove alcuni alcuni ex coinquilini del Gran Hermano tornano a Guadalix de la Sierra per cercare di superare il passato e risolvere i loro affari.

La coppia si è così resa protagonista di una super romantica scena d’amore davanti alle telecamere iberiche, che sembra presagire solo il meglio per il futuro.

Gianmarco Onestini piange in tv

Tuttavia un evento ha sconvolto questo momento idilliaco. Ossia quando Kiko Jiménez, amico di Gianmarco già ai tempi del GH Vip 7, ha rivelato in alcuni video dei pensieri non proprio carini su di lui. Kiko ha infatti precisato che Onestini penserebbe solo a vincere. Nel momento in cui avrà ottenuto il premio finale, secondo lui non si farà più vivo. Il concorrente ha poi definito falsa l’amicizia dell’ex tentatore, che vorrebbe solo tenere dei buoni rapporti con tutti pur di vincere il reality.





Dopo aver visto le clip, Gianmarco Onestini è dunque scoppiato in lacrime, urlando contro Kiko tutta la propria delusione. Lo spagnolo ha peraltro accusato l’ex amico di aver usato le emozioni del pubblico sempre ai fini della vittoria.

Anche la storia d’amore con Adara sarebbe fittizia, costruita a tavolino solamente per attirare i consensi da lui desiderati.