Avete mai visto la compagna di Michele Cucuzza? Si chiama Rosanna ed è un medico estetico: tutto sulla donna che affianca l'ex concorrente del Gf Vip

Uno dei concorrenti più inaspettati della 4a edizione del Grande Fratello Vip è stato senza di dubbio Michele Cucuzza. Il giornalista siciliano, dopo aver passato un lungo periodo lontano dai riflettori, è così tornato a calcare un palcoscenico a dir poco considerevole. Purtroppo l’ex conduttore de La vita in diretta è stato eliminato nella puntata di lunedì 10 febbraio 2020. Ma la curiosità su di lui non è certo scemata con l’uscita dalla Casa di Cinecittà. Nelle ultime ore, infatti, si è scatenata sul web una notevole indiscrezione che riguarda il professionista e la sua collega Adriana Volpe. Pare infatti che dal prossimo autunno i due potrebbero presentare Mattino 5 Weekend.

Michele Cucuzza: chi è la sua compagna

Cosa sappiamo tuttavia della vita privata di Michele Cucuzza? Al momento il giornalista è fidanzato con Rosanna Catizzone, un medico estetico che lavora presso un istituto con sede a Roma e a Catanzaro.

La coppia non si è però mai palesata in pubblico, anche se lo stesso ex concorrente del Gf Vip aveva già rivelato in passato di non essere più single. Nel corso di un’intervista, Cucuzza aveva dunque confessato di avere una nuova fiamma dopo le sue due precedenti relazioni.

La prima storia importante per Cucuzza è stata con una giornalista francese, con la quale ha avuto la prima figlia. La sua secondogenita è stata invece il frutto dell’amore con una collega conosciuta in Rai. Della sua attuale compagna si sa peraltro molto poco, dal momento che non ha un account Instagram. Anche Michele, del resto, è stato per molto tempo lontano dalla tv perché non si sentiva affine con la programmazione attuale.