Ospite a Uomini e Donne, Alfonso Signorini ha chiesto ad Alessandro Graziani se tra lui e Serena Enardu ci sia stata più di un'amicizia

Negli ultimi giorni Serena Enardu sta tenendo banco fuori e dento la casa del Grande Fratello Vip 4. L’ex tronista di Uomini e Donne è infatti entrata nel reality di Canale 5 per tentare di ricucire la storia d’amore con Pago, messa in crisi dal fantasma del tentatore Alessandro Graziani. Nel corso della registrazione del dating show mariano, tuttavia, tra gli ospiti in studio c’è stato anche Alfonso Signorini. Il giornalista nonché conduttore del Gf Vip ha dunque voluto approfondire meglio il passato di Serena, facendo delle domande specifiche al novello corteggiatore.

Serena Enardu: quale verità?

Per la prima volta nella storia del noto programma di Maria De Filippi, Signorini è stato ospite in studio. Alfonso ha così colto la palla al balzo per parlare del percorso di Serena e Pago nel reality show da lui condotto, per poi ricordare i like sospetti della donna messi sotto alcune foto di Alessandro. Su tale argomento, il corteggiatore ha detto di non vederci nulla di male, ravvisando nel gesto di Serena solo un atto di apprezzamento amichevole.





Considerando però come stavano andando le cose tra lei e Pago, la Enardu poteva anche evitarlo.

Signorini ha poi domandato al giovane se lui e Serena si siano frequentati al di fuori di Temptation Island Vip. Alessandro ha così confermato di aver visto la 43enne sarda qualche volta, lasciando aperte le supposizioni sul fatto che tra i due ci possano essere stati anche dei rapporti intimi. Graziani ha preferito a quel punto mantenere un silenzioso riserbo, rimandando la questione alla stessa Serena. Cosa sarà dunque successo veramente tra loro?