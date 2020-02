Daniele Dal Moro, a seguito di un gesto non passato inosservato, potrebbe lasciare il trono di Uomini e Donne.

Sta circolando sui social la notizia che, Daniele Dal Moro, il nuovo tronista ex gieffino, potrebbe lasciare lo studio di Uomini e Donne, a causa della sua ex. Il tronista era già noto al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione al Grande Fratello 16, in cui, durante questa esperienza il tronista ha avuto modo di conoscere Martina Nasoni, la vincitrice di quell’edizione. I due, usciti dalla casa, avrebbero poi intrapreso una relazione, finita non proprio bene. La redazione di Uomini e Donne aveva inizialmente proposto alla Nasoni di sedere sul trono, offerta che fu rifiutata per amore. In seguito, dopo alcune indiscrezioni trapelate sui social, anche Daniele venne invitato, che accettò senza pensarci due volte. Adesso però il tronista potrebbe essersi pentito dalle scelta, secondo i fan.

Daniele Dal Moro lascia il trono?

Daniele Dal Moro sta procedendo il suo percorso negli studi di uomini e donne, ma secondo alcuni fan potrebbe lasciare il programma per un ritorno di fiamma con la sua ex.

Infatti, sebbene la relazione con ‘la ragazza con il cuore di latta’ sia finita da alcuni mesi, quest’ultima ha dichiarato con una Instagram Story di essere felice per lui, anche se sperava in suo ritorno. Daniele Dal Moro, sebbene non abbia mai citato la ex fidanzata potrebbe averle lanciato un messaggio subliminale, indossando una bandana nera, che gli aveva regalato la Nasoni. Questo oggetto non è passato inosservato dai follower più accaniti, che adesso si chiedono se si tratti di un gesto privo di valore o volto a lanciare un messaggio alla ex fidanzata.