Simone Nolasco di Amici bacia il fidanzato argentino Ezequiel De Lorenzi e lo scatto fa il pieno di like sui social: anche la dedica è commovente.

Sta facendo il giro del web lo scatto del bacio tra Simone Nolasco di Amici e il ballerino argentino Ezequiel De Lorenzi pubblicato sui social a San Valentino. Nonostante non avesse mai fatto coming out sul suo orientamento sessuale, Simone spera che la festa degli innamorati possa servire anche per “diffondere amore”. Il suo scatto ha raccolto ha guadagnato oltre 43 mila like. Anche il pensiero aggiunto sopra alla foto è stata molto apprezzato da tutti.





Simone Nolasco bacia Ezequiel

Simone Nolasco bacia il fidanzato argentino Ezequiel De Lorenzi e lo scatto fa il pieno di like sui social. Il messaggio che il ballerino voleva diffondere nella giornata di San Valentino è che l’amore non ha genere. “L’omosessualità – scrive infatti Simone – esiste in più di 450 specie di esseri viventi.

L’omofobia solo in una. La chiamiamo FOBIA ma in realtà non è paura, è uno stato di ignoranza mentale, passato di moda e la soluzione sarebbe solo un pizzico di amore verso il prossimo. Se trovi il tempo per discriminare, spero ti basti anche per poter amare”. Poi aggiunge anche: “Non ho mai amato S. Valentino, ma se è un’occasione per poter diffondere amore, forse potrebbe iniziare a piacermi“. Infine, il suo augurio a tutti i fan: “Happy V. day lovers”.

Chi è Simone

Nato a Roma il 28 luglio 1993, Simone si è diplomato presso il Lachance Ballet di Steve Lachance. Nel 2008 è iniziata la sua carriera teatrale che lo ha visto protagonista di numerosi spettacoli. Tra le altre esperienze, infine, è stato anche ballerino per il tour di Alessandra Amoroso.