C’è Posta per Te, tra gli ospiti del 15 febbraio 2020 anche Emma Marrone

Maria De Filippi presenta C'è Posta per Te e ospita nel suo programma su Canale 5 importanti ospiti: le anticipazioni di sabato 15 febbraio.

Consueto appuntamento del sabato sera con C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi: tra gli ospiti del 15 febbraio 2020 ci sono molte sorprese. Sarà una serata ricca di colpi di scena e di momenti drammatici anche grazie alla partecipazione di Emma Marrone: infatti, sarà presente insieme alla cantante anche il padre Rosario. Proprio da papà l’artista salentina avrebbe ereditato la passione per la musica che l’ha condotta sui maggiori palchi nazionali e internazionali. Dopo aver portato in studio attori del calibro di Johnny Depp, Antonio Banderas e Luca Argentero, anche per il 15 febbraio non mancheranno grandi nomi.





C’è Posta per Te, ospiti 15 febbraio 2020

C’è grande attesa per gli ospiti della puntata di C’è Posta per Te di sabato 15 febbraio 2020: tra gli altri, come annunciato, ci sarà Emma Marrone insieme al padre Rosario.

Sulla pagina ufficiale del programma sono apparse tutte le anticipazioni. Ampio spazio non solo ai cantanti, ma anche agli attori come Sabrina Ferilli e Teo Mammucari, fresco vincitore de Il cantante mascherato. Presente in studio insieme a Maria De Filippi anche il conduttore Gerry Scotti, anche se in questa sede sarà ospite. Si compone così la giuria del famoso talent di Canale 5 Tu si que vales, con la presenza finale di Rudy Zerbi.

Il focus del programma, come di consueto, è la ricostruzione di rapporti familiari distrutti, il ritrovo della persona amata e da tempo perduta, la richiesta di porre fine a un’inutile lite. Ma anche la voglia di fare un regalo o una sorpresa a un amico, un parente, un conoscente, o il desiderio di incontrare il primo amore.