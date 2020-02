Arrabbiata con il protagonista di una storia di C'è Posta Per Te e con il pubblico, Maria De Filippi non ha tenuto nascosti i rimproveri.

Durante la quinta puntata di C’è Posta per Te Maria De Filippi non è riuscita a nascondere il suo disappunto e si è mostrata arrabbiata sia con il pubblico che con Giovanni, uno dei protagonisti della seconda storia mandata in onda.

Maria De Filippi arrabbiata

Costui, cacciato di casa dalla madre nel 2015 dopo una litigata, ha definito quest’ultima un mostro nonostante da giovane avesse fatto moltissimi sacrifici per crescerlo. Abbandonata dal marito con cinque bambini, Flora si è infatti trovata a dover portare avanti la famiglia in solitudine trovandosi in una condizione di povertà estrema. Nonostante ciò, rimboccandosi le maniche e facendo ricorso alla Caritas, è sempre riuscita a dare da mangiare ai propri figli e a far frequentare loro le scuole.

Con Giovanni è sorto qualche problema dopo il suo fidanzamento con Luisana.

Per permettersi di pagarle una cena e farle dei regali, ha infatti iniziato a fare il parcheggiatore abusivo e frequentare cattive compagnie. Dopo una lite con la madre, quest’ultima le ha intimato di lasciare la loro casa. Per questo lui ora, chiamato in trasmissione insieme alla fidanzata, ha definito sua madre “un mostro” che non vuole più incontrare.

Un comportamento che Maria De Filippi non è riuscita ad accettare. “A me ha colpito come vostra madre vi abbia cresciuto, vi abbia fatto andare alle medie, è andata alla Caritas per voi, si è umiliata e mi dispiace vedere un figlio che dice che la madre è un mostro. Non ce la posso fare, mi fa pena“, ha dichiarato. Ha poi definito Floria una madre che, come un animale, ha cercato di allevare i figli al meglio.

E il fatto che ora lui parli di lei in quei termini le ha fatto impressione.

“Ora sono in cinque in una casa di tre stanze. Io non ci dormirei di notte a saperla così, poi ognuno fa i conti con se stesso. In genere non mi lascio andare ma in questo caso faccio fatica a stare zitta“, ha concluso. Nonostante ciò, Giovanni non ha voluto aprire la busta e incontrare la madre, rivoltasi alla trasmissione per scusarsi con lui.

La conduttrice ha anche ripreso il pubblico quando Giovanni ha raccontato un episodio che lo ha lasciato interdetto. Ovvero quando lui ha fatto ritorno a casa con una cassetta di patate ma la madre ha preso soltanto il cibo lasciando lui fuori dall’abitazione.

A sentire quelle parole il pubblico ha cominciato a ridere, ma subito è arrivato il rimprovero di Maria. “Il pubblico ride ma non sa che non avevate niente da mangiare“, ha dichiarato irritata.