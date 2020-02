Adriana Volpe è scoppiata a piangere dopo aver visto le foto del marito con un'altra donna. Fortunatamente si trattava di uno scherzo.

Nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip Adriana Volpe è scoppiata a piangere dopo aver visto le foto del marito Roberto Parli con un’altra donna. Fortunatamente per la coppia, però, si trattava solamente di uno scherzo.

Scherzo ad Adriana Volpe

Tra le protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è stata protagonista di uno scherzo che in realtà in molti non hanno gradito. Nel corso dell’undicesima puntata del reality show, Signorini ha chiamato dapprima Antonella Elia per mostrarle le foto di Roberto Parli mentre è intento a baciare un’altra donna. Allibita da queste immagini la gieffina afferma: “Lei parla teneramente del marito. Diceva che San Valentino per lei è una data importante perché hanno fatto l’amore per la prima volta. Adriana la prenderà male, molto male”.

A quel punto Antonella Elia torna dagli altri concorrenti e il conduttore invita Adriana Volpe a raggiungere la stanza dei superled.

Qui Alfonso Signorini le mostra le immagini di una finta copertina di “Spy”, con un servizio che mostra il tradimento del marito. Per rendere ancora più credibile il tutto, inoltre, il conduttore afferma: “Il bacio è pieno, te lo dico da direttore di giornale, non è un vedo non vedo”. Adriana Volpe, quindi, scoppia a piangere, per poi affermare: “Non è possibile, così guarda me. Mi assomiglia pure“. “Io non ci credo finché non me lo dice lui, non voglio crederci“.



Il marito, quindi, entra nella casa per spiegare alla moglie quelli che dovrebbero essere i finti motivi che lo avrebbero spinto a tradirla. Appena il marito si presenta al suo cospetto, la nota showgirl dice: “Dimmi che non sono vere quelle foto, perché non mi abbracci? Ti prego abbracciami”.

Dopo pochi secondi Roberto Parli non riesce ad andare oltre e Adriana Volpe scopre che si tratta fortunatamente di uno scherzo. Il conduttore, quindi, chiede alla coppia di fingere di litigare per far credere ad Antonella Elia che sia tutto vero. Elia osserva la scena senza sapere cosa fare, per poi conoscere alla fine anche lei la pura e semplice verità. Per concludere in bellezza il tutto Adriana Volpe riceve un enorme fascio di rose da parte del marito con Signorini che urla “Evviva l’amore al Grande Fratello Vip”.