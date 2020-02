Nel corso dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito allo scontro tra Antonella Elia e Barbara Alberti

Uscita dalla casa più spiata d’Italia nella precedente puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la scrittrice Barbara Alberti è ritornata in studio nelle vesti di ospite di Alfonso Signorini. Ebbene, per l’occasione Barbara Alberti e Antonella Elia non si sono risparmiate, scambiandosi delle critiche al vetriolo.

Scontro Barbara Alberti – Antonella Elia

Appena entrata in studio, la scrittrice umbra afferma: “Come siete cattivi. Se scriverò un libro sul Grande Fratello Vip 4? Più di uno. È’ una commedia umana straordinaria“. Poco dopo ecco che parte una clip in cui vengono mostrate le critiche che Barbara Alberti si è scambiata con un’altra concorrente del reality, ovvero Antonella Elia. La scrittrice, infatti, ha accusato la nota showgirl di avere dei comportamenti non adeguati per via dei massaggi fatti a Patrick, ricordando alla Elia di essere fidanzata.

Quest’ultima, a sua volta, accusa la scrittrice di giudicare un po’ troppo gli altri.

Barbara Alberti, quindi, commenta: “Finalmente un po’ di sincerità. L’ho presa per un poeta distratto, invece gioca bene. La vecchiaia? È un problema suo, non mio, visto che odia tutte le ragazze della Casa“. Per poi aggiungere: “Eppure mi abbracciava come un boa. È una simulatrice naturale. Ha 57 anni ed è in lite con le ragazze. Le odia tutte. Tutto ciò che fa, lo fa per sé e per lei è vero”.



Antonella Elia ha quindi risposto: “Ho 56 anni, non 57. Tu sei perfida, la tua naturale perfidia vede la tua visione della realtà sempre opposta a quella degli altri. Quando ti ho abbracciato, l’ho fatto con affetto.

Eri una figura calda, protettiva, materna. Poi ho visto che ti avvicinavi alle persone e poi diffidavi”. La scrittrice per finire ha quindi replicato: “Serve un esorcismo”