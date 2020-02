Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 17 al 23 febbraio 2020

Ariete, Gemelli, Leone, Scorpione e Sagittario hanno un ottimo cielo per gli incontri: i dettagli nell'oroscopo settimanale di Paolo Fox.

Consueto appuntamento con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: le sue previsioni per tutti i segni zodiacali dal 17 al 23 febbraio 2020. Qui i dettagli segno per segno sull’andamento dell’amore e del lavoro durante la seconda settimana dal mese.





Oroscopo settimanale Paolo Fox 17 febbraio

Paolo Fox ha rivelato il suo oroscopo settimanale con le previsioni segno per segno per il periodo dal 17 al 23 febbraio: i dettagli per le sezioni salute, amore e lavoro.

Ariete

Incontri e nuove conoscenze da febbraio fino all’estate per quanto riguarda i sentimenti: Venere nel segno è a vostro favore. Attenzione, però, a qualche piccola crisi amorosa. Nel lavoro si potrebbero recuperare soldi persi in cause del passato. Grande cielo per i progetti e cambiamenti importanti in vista.

Toro

Non siate pessimisti: buono il cielo per gli incontri per i single, mentre chi ha intrapreso una relazione a distanza potrebbe vivere un “dentro o fuori” o una verifica definitiva.

Per le coppie invece è tempo di risolvere problemi economici o personali che si portano avanti da tempo. La vita professionale, infine, vede mesi di recupero fino a maggio con alcune situazioni nascenti che diverranno importanti.

Gemelli

Qualcuno potrebbe aver registrato delle delusioni nel mese precedente, ma con Venere e la Luna nel vostro segno gli incontri sono favoriti. Chi ha dei figli, invece, può sfruttare il periodo per riallacciare i rapporti perduti da tempo. Attenzione alle liti con i parenti nel weekend. Grande cielo per i progetti professionali: se avete delle idee è tempo di metterle in gioco. In arrivo agevolazioni economiche.

Cancro

Attenzione alla giornata di mercoledì soprattutto nella coppia, che potrebbe passare momenti difficile per i sentimenti. Limitate le dispute e abbiate prudenza nei sentimenti.

Per il momento, sul lavoro, volete restare sereni e tranquilli: continuerete il vostro incarico senza troppi intoppi. Non si escludono, però, avvenimenti importanti.

Leone

Avete bisogno di un amore sincero, ricambiato e soprattutto molto energico. Venere è favorevole per la nascita di nuove storie e per i nuovi incontri soprattutto nella giornata di domenica. Le storie nate da poco, invece, potrebbero avere qualche difficoltà. Buon recupero in settimana per chi esce da una separazione, dalla fine di una storia importante o da un momento difficile in amore. Piccole fortune sul lavoro: è un periodo di grandi spese ma nel corso della prossima settimana si potrebbe recuperare un accordo.

Vergine

Se la persona di cui siete innamorati è lontana, verso la fine della settimana potreste avere qualche problema.

La vita di coppia risente di qualche piccola discussione: avete dato tutti voi stessi sul lavoro e quindi avete finito per trascurare il partner. Una delle giornate migliori sarà quella di mercoledì. Nonostante le diverse critiche ricevute sul lavoro, infine, non mollate. Cercate di riprendere fiato.

Bilancia

Piccole dispute potrebbero sorgere con Leone, Ariete e Acquario. venere in opposizione, inoltre, non giova ai sentimenti. Nella vita di coppia se c’è una crisi si potrebbe pensare a una rottura conclusiva e definitiva. Discussioni anche riguardo la casa: acquisti, spese potrebbero create dei confronti accesi. Nell’ambito lavorativo, se avete cambiato lavoro da un anno o meno potreste vivere ulteriori trasformazioni.

Scorpione

Le relazioni nate tra la fine di gennaio e gli inizi di gennaio (con Venere nel segno) si sono rivelate positive: ottimi anche gli incontri.

Mercoledì e giovedì la Luna entrerà nel segno e favorirà la soluzione di problemi di coppia o in famiglia. Siete reduci da un periodo stressante anche per la vostra salute. Buon oroscopo anche per martedì e anche sul lavoro, dove dal prossimo autunno riceverete una conferma piacevole.

Sagittario

Puntate tutto sul weekend: con Venere nel segno state vivendo una situazione favorevole per i sentimenti. Siate cauti, non dichiarate a more eterno a chiunque. Le relazioni di lunga durata, invece, devo ravvivarsi con nuove idee e progetti. Qualche dubbio a livello economico e qualche scompenso sul lavoro ma subito dopo le stesse agiranno per voi.

Capricorno

Giornate buone per gli incontri mercoledì e giovedì, quando la Luna entrerà nel vostro segno: una persona conosciuta da poco potrebbe diventare importante. Lasciate perdere, invece, le relazioni con persone lontane. Marte entra nel segno domenica e potrebbe portare qualche lite in famiglia. Nella coppia, invece, è tempo di risolvere i problemi. Buone intuizioni sul lavoro.

Acquario

Non andare a ricercare un sentimento del passato: il tuo desiderio di una nuova storia aggressiva dovrebbe spingerti verso nuove conoscenze Con Venere nel segno, la giornata di mercoledì sarà ottima per i sentimenti. Anche nella coppia occorre recuperare. Sul lavoro, invece, arriverà una conferma entro il mese di maggio.

Pesci

Mercurio nel segno favorisce le scelte, mentre se siete reduci da una storia d’amore finita male potreste incontrare un persona speciale nella prossima settimana. Non addossatevi colpe che non avete, altrimenti il vostro fisico e la salute ne risentiranno. Incontri intriganti con Gemelli e Capricorno. Da mercoledì, con il Sole nel segno potrebbero arrivare nuove proposte. se avete da affrontare un esame, nessuno potrà fermarvi.