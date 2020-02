Tina Cipollari, chi sarà la sua sostituta a Uomini e Donne?

Tina Cipollari a breve potrebbe dire addio a Uomini e Donne. Ora però c'è molta curiosità per capire chi potrebbe sostituirla nel programma.

Tina Cipollari, addio a Uomini e Donne?

Già negli scorsi giorni si è parlato di un possibile addio di Tina Cipollari da Uomini e Donne. Una scelta che di fatto cambierà radicalmente il programma, dopo anni in cui l’opinionista è riuscita a catalizzare su di sè l’attenzione con la sua verve ed energia. Le nozze con il fidanzato Vincenzo Ferrara sembrano ormai confermate per marzo, e sembra scontato il suo trasferimento con il futuro marito a Firenze. Proprio questo quindi renderebbe complicata la sua presenza in studio, ma ora sorge spontanea una domanda: chi potrà sostiuirla?

L’erede di Tina

La conferma di un suo addio però non è stata ancora ufficializzata.

I rumors dicono che Tina Cipollari potrebbe assentarsi dalla registrazione del programma durante il viaggio di nozze, per poi ritornare operativa. Nel mentre però urge trovare una sostituta, affinché il programam non perda colpi.

In lizza sembrano esserci Karina Cascella e l’acerrima nemica Gemma Galgani, che nel frattempo potrebbe assumere il ruolo da opinionista lasciando il trono over. Tutte ipotesi che al momento non trovano conferme, e intanto i fan del programam e dell’opinionista sui social si scatenano, per comprendere al meglio una situazione che nel breve tempo potrebbe dare una svolta epocale al programma di Maria De Filippi.