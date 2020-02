Elettra Lamborghini dà spettacolo a Domenica In e mostra il piercing nascosto a Mara Venier

Una delle protagoniste dello scorso Festival di Sanremo è stata la giovane ereditiera Elettra Lamborghini. Protagonista indiscussa dei gossip sanremesi, l’autrice del brano “Musica e il resto scompare” è stata ospite a Domenica In.

Elettra Lamborghini a Domenica In: il piercing nascosto

Ospite nel salotto della Venier, Elettra Lamborghini ha anche questa volta mostrato di che pasta è fatta. Senza freni, insomma. Quando Mara Venier, incuriosita dall’anello al naso della ragazza, le ha chiesto se avesse altri piercing Elettra ha risposto prontamente: “vuoi vedere il mio brillocco nascosto?“. Si tratta del piercing al seno della ragazza, che alla curiosità di Mara Venier, ha risposto: “è in posti nascosti, vuoi vedere?”. E, in diretta, si è spostata leggermente il vestito per mostrare il piercing a Mara, che l’ha riempita di domande: “fa male?”, “Non tanto”, risponde Elettra.

E Mara ha ribattuto prontamente: “Beh, tu non porti il reggiseno” scatenando le risate della giovane miss Lamborghini.

Elettra regina del twerking a Domenica In

Ma lo show di Elettra a Domenica In non è finito qui. Dopo aver mostrato il piercing a Mara, si è esibita nella canzone che ha portato al Festival di Sanremo, “Musica e il resto scompare”. Immancabile nell’esibizione il consueto twerking, passo che l’ha incoronata regina del twerk, come mostra il suo album, che si chiama appunto “Twerking Queen”. A fine esibizione la Lamborghini ha mostrato alla Venier come si esegue il passo. “Ma posso farlo anch’io?” chiede Mara. L’esperta Elettra risponde: “Si può imparare, non è proprio per tutti. Bisogna sciogliere la colonna vertebrale”.