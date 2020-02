Bugo parla a Domenica In dei rapporti con Morgan: non l'ho più sentito

Uno dei tanti fatti accaduti a Sanremo che di certo non è passato inosservato è stata la lite in diretta tra Bugo e Morgan, finendo poi entrambi squalificati. La vicenda tra i due prosegue, questa volta a parlare è Bugo, dagli studi di Domenica In.

Bugo: non ho più sentito Morgan

Ospite da Mara Venier, il cantante Bugo è tornato a parlare della lite avuta con Morgan: “Non ci siamo più parlati né chiariti. Lo consideravo un amico. Io non sono Morgan, non so dire se mi ha usato o no. Sono turbato”. La Venier fa mamma chioccia con Bugo, facendogli sentire la sua vicinanza: “Io gli occhi tuoi domenica scorsa li ho visti e assicuro che erano di una tristezza infinita. Dall’altra parte c’è il bicchiere mezzo pieno, sei primo in classifica…”. Ma Bugo non sembra tranquillo: “Io sono turbato, sì è vero che c’è il bicchiere mezzo pieno ma non riesco a non pensare alla mia amicizia con Morgan in crisi”.

Diaco e l’attacco a Morgan

In studio c’è anche chi sembra molto meno turbato di Bugo.

Il giornalista Pierluigi Diaco attacca duramente Morgan: “C’è molta ipocrisia, si è prestato alla prostituzione televisiva. A dispetto di ogni talento, alcune reti televisive gli hanno dato tutti gli strumenti per coltivare il suo ego a discapito del suo genio. Bugo se lo è portato dietro come amico e si è ritrovato un guastatore. La tv è diventata la droga di Morgan, lo ha rovinato come essere umano”. E ancora: “Lui ha usato Bugo e l’ha fatto nella maniera più infame. Se un’amicizia viene usata da uno dei due per fare una propria narrazione… Secondo me lui da Sanremo voleva andare su Canale 5″. Conclude così: “Morgan non è più una persona, è un genere televisivo, è un format”