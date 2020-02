L'attore australiano Rick Cosnett ha deciso di fare coming out attraverso un video pubblicato su Instagram

Conosciuto al grande pubblico per la serie The Flash e The Vampire Diaries, Rick Cosnett ha deciso di fare coming out sui social, rivelando di essere omosessuale. L’annuncio, infatti, è stato fatto dallo stesso attore australiano attraverso un video pubblicato su Instagram.

Nato in Zimbabwe e cresciuto in Australia, Rick Cosnett ha 36 anni ed è noto al grande pubblico per essere apparso in serie televisive di successo come The Flash, The Vampire Diaries e Quantico. Molto apprezzato e seguito anche sui social, l’attore ha deciso di fare coming out proprio attraverso un video pubblicato su Instragram.

A tal proposito l’attore ha dichiarato: “Ciao a tutti sono gay e volevo che tutti lo sapessero perché ho promesso a me stesso di vivere ogni giorno nella verità ma non è facile, è una cosa difficile da fare quando hai un problema che non riesci ad affrontare, che ti porti dentro dall’infanzia, imposto dalla società o dalla stessa vita.

Sono sicuro che molti di voi che mi conoscono lo sapessero già ma adesso non importa”.

Visualizza questo post su Instagram Hello Un post condiviso da Rick Cosnett (@rickcosnett) in data: 13 Feb 2020 alle ore 3:24 PST

Un video chiaro e diretto con il quale l’attore australiano ha voluto fare coming out, ricevendo in poco tempo tanti messaggi d’affetto da parte dei suoi follower e colleghi. Colton Haynes, che a sua volta ha fatto coming out qualche anno fa, ad esempio ha scritto “ti voglio tanto bene Rick, sono felice per te”. John Barrowman di Torchwood, membro attivo della comunità LGBT ha poi aggiunto: “congratulazioni e benvenuto nella verità”, mentre Candice Patton, che rivestiva il ruolo della sua fidanzata in The Flash, ha commentato “sei uno dei migliori, ti voglio bene”.