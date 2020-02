Daniela D'Urso rompe il silenzio dopo la lite tra sua sorella e Pietro Delle Piane

Non ha fatto passare troppo tempo, Daniela D’Urso dopo essere stata chiamata in causa da Pietro Delle Piane ha commentato quanto successo durante la puntata. Daniela ha rotto il silenzio contro il fidanzato di Antonella Elia su Twitter.

Daniela D’Urso e Pietro Delle Piane

Dopo la durissima lite tra Barbara D’Urso e Pietro Delle Piane il fidanzato di Antonella Elia concorrente del Grande Fratello Vip la sorella Daniela ha detto la sua. Prima del litigio il fidanzato dell’Elia era stato chiamato in causa per replicare al presunto tradimento ai danni della concorrente quando improvvisamente però durante la lite ha tirato in mezzo anche la sorella conduttrice Daniela D’Urso.

Dopo qualche ora è la stessa sorella ad intervenire tramite il suo canale Twitter. Con un tweet, la sorella di Barbara ha condiviso una foto con scritto: “La diffamazione è un reato.

Art. 594″. Con allegato nella didascalia: “E non è una battuta. Noi unite più che mai. Il resto è fuffa“.

Nel momento in cui Pietro Delle Piane tirò in mezzo anche la sorella, la padrona di casa Live ha chiuso immediatamente il collegamento chiedendo più rispetto dallo stesso e sottolineando come non fosse solito per lei spegnere il microfono chiudendo poi con: “Detto questo lo saluto caramente, com’è? Salutame a soreta“. La stessa conduttrice è tornata a parlare successivamente della lite nell’ultima puntata di Pomeriggio5 dove l’opinionista storico del salotto pomeridiano ha rilasciato una dichiarazione sconvolgente che riguarda proprio il fidanzato di Antonella Elia.