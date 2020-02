La D'Urso torna a parlare della lite con Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella, secondo D’Anelli: “Cognome falso per vantare parentele influenti”

Nell’ultima puntata di Pomeriggio5 Barbara D’Urso è tornata a parlare di Pietro Delle Piane ma a stupire tutti è stata la dichiarazione di D’Anelli. In quell’occasione la conduttrice si era infuriata con il fidanzato di Antonella Elia concorrente del Grande Fratello Vip.

Barbara D’Urso e Pietro Delle Piane

Barbara D’Urso è tornata a parlare della lite avvenuta con Pietro Delle Piane a Live – Non è la D’Urso insieme a Biagio D’anelli. L’opinionista storico del salotto pomeridiano di Canale5 dopo aver parlato a lungo con la D’Urso congratulandosi anche per come avesse tenuto testa a Pietro ha rilevato che il compagno di Antonella Elia userebbe un finto cognome:

“Lui si presenta come Pietro Dalle Piane, dice che è parente di Carlo Delle Piane. Invece si chiama Pietro Le Piane. Una fidanzata del 2009 mi ha detto di avere visto il suo vero nome sulla sua carta d’identità. Ha raccontato una bugia anche alla compagna Antonella Elia che continua a dire che il suo fidanzato è parente di Carlo Delle Piane”.

Secondo Biagio D’Anelli, Pietro avrebbe volutamente fatto credere non solo al pubblico ma anche alla stessa fidanzata Antonella Elia di essere un parente del grande attore morto nel 2019 Carlo Delle Piane.

Nel corso della puntata di Live – Non è la D’Urso Pietro aveva fatto letteralmente perdere le staffe alla conduttrice che aveva replicato spegnendoli il microfono: “Sei una persona poco educata, non conosci le basi dell’educazione non solo televisive, ma anche verso una signora. Non è mia abitudine spegnere il microfono. E soprattutto di non permetterti mai più di raccontare dei fatti privati per fare il simpaticone, miei e di mia sorella, perché non hai fatto ridere nessuno. Detto questo lo saluto caramente, com’è? Salutame a soreta“.