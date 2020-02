Elena D'Amario ed Enrico Nigiotti si sono rivisti ad Amici: la commozione della ballerina nel ricordare il suo primo amore

Nell’ultimo appuntamento pomeridiano di Amici di Maria De Filippi sono tornati in studio alcuni ex allievi della popolare scuola televisiva che hanno preso parte a Sanremo 2020. Tra loro c’è stato anche Enrico Nigiotti, che partecipò al talent mariano nel 2010. Come molti ricorderanno, durante i mesi trascorsi nella scuola il toscano si fidanzò con la bella Elena D’Amario, presentatasi come ballerina.

Elena D’Amario si commuove ad Amici

L’affetto di Nigiotti per la D’Amario era stato così grande che al momento del televoto nel serale di Amici lui aveva deciso di autoeliminarsi per non doversi esibire contro la fidanzata. Tale atto di vero amore da parte del cantautore è stato uno degli episodi più romantici del programma, al punto che Elena lo ricorda ancora con grande commozione.

Durante la puntata, difatti, la ballerina non è riuscita a trattenere l’emozione nel rivedere il suo ex fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram La ex fidanzata di #enriconigiotti si emoziona presentando il suo brano portato a #sanremo2020 . . #uominiedonne #mariadefilippi #tronoclassico #giuliacavaglia #pomeriggio5 #livenoneladurso #uominiedonneanticipazioni #bhfyp#uominiedonnetronoclassico #giannisperti #uominiedonneclassicoeover #ued #giuliadelellis #temptationisland #tinacipollari #canale5 #lorenzoriccardi #mediaset #gossip #barbaradurso #temptationislandvip #tronoover #grandefratellovip #grandefratello #amici19 #wittytv #bhfyp Un post condiviso da UOMINI E DONNE (@uominiedonne.tv) in data: 16 Feb 2020 alle ore 5:25 PST

Maria de Filippi ha fatto dunque presentare l’esibizione di Enrico Nigiotti proprio alla ballerina che 10 anni fa gli fece battere il cuore. Elena, dal canto suo, serba ancora il dolce ricordo di quella relazione, tanto che durante la presentazione ha finito per commuoversi. Il nuovo album di Nigiotti, intitolato Nigio, parla del resto d’amore. Così la ragazza si è trovata a rievocare la loro storia durante il lancio del disco. Alla precisazione di Maria che sono passati tanti anni, la D’Amario ha risposto: “Enrico è stato il mio primo amore. Il primo amore non si scorda mai”.