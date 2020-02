Elodie e Marco Masini, lite a Sanremo: i motivi

Elodie non avrebbe gradito una battuta di Marco Masini a Sanremo 2020, e gliene avrebbe dette di tutti i colori.

Morgan e Bugo non sono stati gli unici a litigare nel dietro le quinte di Sanremo 2020: sembra che ad avere un piccolo diverbio siano stati anche Elodie e Marco Masini, che alla fine si sarebbero reciprocamente chiesti scusi.

Elodie contro Marco Masini

Stando a indiscrezioni tra Elodie e Marco Masini le cose si sarebbero messe male nel dietro le quinte del Festival di Sanremo: il cantante avrebbe fatto un complimento alla cantante, ma la frase non gli sarebbe uscita per il meglio e avrebbe finito col commettere una clamorosa gaffe. Masini avrebbe detto a Elodie: “ma quant’è che non mangi?” e la fidanzata di Marracash se la sarebbe presa così tanto da dirgliene di tutti i colori, specificando che secondo lei Masini avrebbe voluto insinuare qualcosa circa dei suoi presunti disturbi alimentari.

In realtà sembra che quello del cantante sarebbe stato solo un tentativo di farle un complimento e che Elodie, una volta superato lo stress per la partecipazione al Festival di Sanremo, gli avrebbe chiesto scusa personalmente per la sua reazione esagerata.





La cantante non ha nascosto di essere terribilmente emozionata per la sua partecipazione al Festival, e su Telegram ha aperto un gruppo per poter comunicare direttamente con i propri fan. Dopo la sua esibizione a Sanremo l’ha raggiunta Marracash, con cui Elodie è fidanzata dall’estate del 2019. I due sembrano essere estremamente affiatati e la giovane cantante ha dichiarato di sentirsi come un’adolescente quando il rapper è al suo fianco. In tanti sperano che la coppia duri a lungo, e sono in molti a sognare per loro i fiori d’arancio e una famiglia assieme.