Il quartiere della periferia romana dove visse Eros Ramazzotti gli ha dedicato un murales: l'omaggio al cantante diventato un'icona

Come cantava nella sua celebre canzone Adesso tu del 1986, Eros Ramazzotti è “nato ai bordi di periferia”. Così oggi proprio il quartiere popolare romano dove è nato e cresciuto, ossia Lamaro-Cinecittà, gli ha reso un grande omaggio, inaspettato quanto gradito. Sui muri di un edificio della zona è infatti apparso un murales alto ben 15 metri, opera di Cosimo Cheone Califfa.

Eros Ramazzotti omaggiato dai “vecchi” amici

Quello che oggi è considerato uno dei massimi cantautori italiani è stato dunque ritratto nel murales da giovane, mentre indossa una canottiera bianca. Così lo ricordiamo infatti all’epoca del suo eccezionale trionfo a Sanremo Giovani nei lontani anni 80, quando iniziò a far battere il cuore di milioni di ragazzine. Il dipinto murario, realizzato nel comprensorio della case popolari di viale Palmiro Togliatti a Roma, reca anche la scritta “Musica è”, titolo di uno dei più grandi successi dell’artista.

“Abbiamo voluto mostrare la nostra riconoscenza per tutto quello che rappresenta e quello che continua a fare per noi”. Così ha spiegato Augusto, amico d’infanzia di Eros Ramazzotti. L’idea del murales è nata proprio da lui, insieme ad altri suoi coetanei residenti nello stesso quartiere. Tutti da bambini giocavano in cortile insieme a Eros, pertanto hanno deciso di omaggiarlo per ringraziarlo della sua popolarità.

Il progetto è venuto alla luce tra ottobre e novembre dello scorso anno, nell’ambito dell’opera di riqualificazione del territorio. Il dipinto ha richiesto alcune speciali autorizzazioni burocratiche, che sono state coadiuvate dall’Associazione daSud. Informato subito dell’iniziativa, Eros si è dichiarato assolutamente onorato dal gesto e dal pensiero.