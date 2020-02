Francesca Barra in lutto: “Continua a vegliare su di me”

Francesca Barra è distrutta dal dolore: la giornalista ha rivelato il suo grave lutto attraverso i social.

Con un commovente post sui social Francesca Barra ha rivelato di aver perso la sua adorata nonna, di 98 anni. La giornalista le ha dedicato un testo profondo e malinconico e ha ricevuto l’abbraccio dei fan per la sua dura perdita.

Francesca Barra: il lutto

Con un post via social Francesca Barra ha annunciato di aver perso la sua adorata nonna Emma. La giornalista ha confessato che non avrebbe mai voluto fare i conti con questo dolore e che non si sarebbe sentita pronta per affrontare questo lutto. Da sempre la giornalista sarebbe stata legata alla nonna, che quando era bambina le aveva regalato alcuni dei suoi libri e che si era dimostrata sempre amorevole e premurosa nei suoi confronti.

La giornalista, moglie di Claudio Santamaria, ha rivelato anche che il sogno della nonna sarebbe stato quello di vedere almeno una volta la Croazia, ma di questo non le avrebbe mai rivelato il perché.





“Continua a vegliare su di me”, ha scritto Francesca Barra nel suo tenero messaggio alla tanto adorata nonna.

La giornalista era legatissima a lei, tanto da decidere di dare il suo nome anche a sua figlia, Emma Angelina. In molte delle sue interviste Francesca Barra ha raccontato anche di quanto la nonna le abbia insegnato l’amore per la cucina e di come si sia sempre sentite protetta e stimolata nell’ambiente familiare. “È stata una grande nonna, anche quando brontolava e con gli occhi blu intensi come il cielo dopo un temporale ti faceva segno di disapprovazione”, ha scritto commossa Francesca Barra, ricevendo la solidarietà e l’affetto da parte dei suoi fan.