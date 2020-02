Il rapporto tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi sarebbe giunto al capolinea: sui social gli indizi sulla rottura.

Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno chiuso per sempre i rapporti? I due, che fino a pochi mesi fa sarebbero stati inseparabili, da un po’ di tempo non verrebbero avvistati insieme e sembra che Rossi abbia festeggiato a Milano con molti nuovi amici mentre Garko sarebbe stato assente.

Per mesi Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati inseparabili, tanto che si erano avvicendate voci su una loro possibile liaison (voce presto smentita da entrambi). L’amicizia tra i due sarebbe però giunta al capolinea, e a fornire indizi in merito sarebbe stata la continua assenza social dei due dai profili reciproci. Per quanto riguarda il messaggio di San Valentino scritto da Garko via social non sarebbe aggiunta alcuna risposta da parte del collega attore, mentre avrebbe risposto come sempre l’ex fidanzata Eva Grimaldi (oggi felicemente sposata con Imma Battaglia).





Gabriele Rossi sarebbe anche stato avvistato in un locale di Milano, ma Gabriel Garko non sarebbe stato con lui durante i suoi presunti “festeggiamenti”.

Insomma, qualcosa tra i due amici potrebbe essersi irreparabilmente rotto, e in tanti via social aspettano di avere ulteriori dettagli su quali possano essere stati gli sviluppi della vicenda. Per mesi Gabriel Garko e Gabriele Rossi sono stati inseparabili, e via social hanno postato anche molte delle loro foto di viaggi fatti assieme.