Un altro concorrente ha minacciato di lasciare il Grande Fratello Vip: lo sfogo durante la notte.

Al Grande Fratello Vip un altro concorrente ha minacciato di lasciare il programma: tutto sarebbe accaduto dopo la serata di San Valentino, dove i concorrenti hanno ricevuto dei doni inaspettati dai loro partner, rimasti fuori dalla casa.

Gf Vip: l’abbandono

Un altro concorrente ha minacciato di lasciare il Grande Fratello Vip: si tratta di Andrea Montovoli, che ha manifestato la sua rabbia e la volontà di lasciare il programma a seguito di quanto accaduto durante la serata dedicata a San Valentino. Tutti i concorrenti infatti avrebbero ricevuto qualcosa dai loro partner, che li starebbero aspettando con ansia fuori dalla casa. Andrea Montovoli invece non ha ricevuto nulla dalla fidanzata di cui non ha voluto svelare l’identità, e a tal proposito si è sfogato minacciando di lasciare anzitempo il Grande Fratello Vip: “Stasera per me è stato un San Valentino di m****.

Non c’è stato niente per me. Nessuna risposta alla mia lettera. Loro sanno tutto, hanno i recapiti, ma nessuno mi ha scritto niente“, ha dichiarato il gieffino. Ad attenderlo fuori dalla casa del Grande Fratello ci sarebbe una fidanzata di cui lo stesso Montovoli ha rifiutato di fare il nome perché molto geloso della propria privacy.





“Se mi gira il c*** io esco lunedì. Ve lo dico subito”, ha anche aggiunto in preda alla rabbia. Montovoli ha dichiarato anche di avere altri segreti che non sarebbe riuscito a confessare all’interno del reality show, e per questo avrebbe pensato di lasciarlo prima della fine così come hanno fatto altri concorrenti prima di lui (una su tutti Carlotta Maggiorana).